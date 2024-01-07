إسرائيل: «القتال لن يتوقف حتى نقضي على حماس»

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ إن بلادهُ ستواصل القتال في قطاع غزة، مؤكدًا عدم وجود أي نية لديهم لوقف القتال حتى القضاء على حركة المقاومة حماس.

وأضاف رئيس الاحتلال خلال كلمته ضمن جلسة الحكومة الإسرائيلية: «لدي رسالة واضحة لأعدائنا: ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، هذا هو التزام الحكومة برئاستي، ولهذا السبب يضحي جنودنا بحياتهم في الميدان» على حد تعبيره.

الجدير بالذكر أن بلغ عدد النازحين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر وحتى هذه اللحظة؛ بلغ نحو المليون.

الأمم المتحدة أوضحتْ في تقريرٍ أن محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيسي للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، بعد تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، حسب تقريرها.