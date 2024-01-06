“3800” بنغلاديشي وصلوا إيطاليا عبر ليبيا خلال شهرين

أخبار ليبيا 24

قالت صحيفة تايمز البريطانية، إن عدد المهاجرين البنغال الذين وصلوا إيطاليا عبر ليبيا خلال الشهرين الماضيين، بلغ أكثر من 3800 مهاجر.

وقالت الصحيفة، إن العديد منهم سافر إلى ليبيا عبر تركيا ودول أخرى، ودفعوا حوالي 8 آلاف يورو مقابل الرحلة الجوية، بالإضافة إلى رحلة القارب إلى السواحل الإيطالية من مدينة زوارة.

وأضافت تايمز أن البنغلاديشيين والباكستانيين يسافرون بشكل قانوني إلى ليبيا بموجب عقود عمل في شركات التنظيف، ويتجه كثير منهم إلى زوارة بعد وصولهم إلى الأراضي الليبية.

وكشفت وزارة الداخلية الإيطالية، في وقت سابق، عن وصول 150 ألف مهاجر لأراضيها منذ يناير وحتى الـ20 من نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 47 ألفا من إجمالي المهاجرين وصلوا من الأراضي الليبية، مشيرة منهم 30 ألفا انطلقوا من المنطقة الغربية.

وقالت وكالة نوفا الإيطالية، إن عدد المهاجرين الذين اعترضوا في البحر المتوسط وأعيدوا إلى ليبيا؛ بلغ نحو أربعة عشر ألفا منذ بداية العام، وحتى العاشر من نوفمبر الجاري.