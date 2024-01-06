12 مجزرة خلال 24 ساعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفا و722 شهيدا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفا و722 شهيدا، و58 ألفا و166 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 122 شهيدا و256 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد واصلت عدوانها على قطاع غزة، لليوم الـ 92 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمائة من سكان القطاع.

وقد تسبب القصف الإسرائيلي العنيف اليوم لمنازل وتجمعات ومنشآت وشوارع في مناطق متفرقة من القطاع، في سقوط مئات الشهداء والجرحى.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة /خربة العدس/ بمدينة رفح جنوبي القطاع دون وجود معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية في ظل صعوبة وصول سيارات الإسعاف.