وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه دون انقطاع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين، السبت، في إسطنبول، بحسب مصادر دبلوماسية مقربة من الخارجية التركية.

وأفادت المصادر أن الوزيرين تناولا المأساة الإنسانية المتواصلة في غزة.

وخلال اللقاء، لفت فيدان، إلى أن العدوان الإسرائيلي المتزايد يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها.

وشدد على ضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة.

كما دعا إلى بدء المفاوضات من أجل حل الدولتين في أقرب وقت ممكن.