وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

6 يناير، 2024 7:57 م
0 0

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه دون انقطاع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين، السبت، في إسطنبول، بحسب مصادر دبلوماسية مقربة من الخارجية التركية.

وأفادت المصادر أن الوزيرين تناولا المأساة الإنسانية المتواصلة في غزة.

وخلال اللقاء، لفت فيدان، إلى أن العدوان الإسرائيلي المتزايد يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها.

وشدد على ضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة.

كما دعا إلى بدء المفاوضات من أجل حل الدولتين في أقرب وقت ممكن.

6 يناير، 2024 7:57 م
0 0

المزيد من الأخبار

مصر للطيران: سوء الأحوال الجوية كان سبب تعذّر هبوط رحلتنا بمطار بنينا الدولي

6 يناير، 2024 6:38 م

مناشدة أهلية للقيادة العامة للجيش بالتدخل لتنفيذ طريق إجدابيا-الواحات

6 يناير، 2024 6:24 م

الهلال الليبي يتعاقد مع المهاجم روبرت ميزو قادما من بايلسا يونايتد النيجيري

6 يناير، 2024 5:20 م

حمّاد: أصحاب الفكر المتطرف حاولوا تشويه الصورة السمحة للإسلام

6 يناير، 2024 4:11 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى