مناشدة أهلية للقيادة العامة للجيش بالتدخل لتنفيذ طريق إجدابيا-الواحات

أخبار ليبيا 24

ناشد، أهالي الواحات والجنوب الشرقي، اليوم السبت، القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى رأسها المشير خليفة حفتر بالتدخل السريع وإصدار التعليمات بشأن تنفيذ مشروع صيانة وتطوير طريق إجدابيا-الواحات.

ودعا الأهالي، في بيان، إلى تذليل الصعوبات أمام الشركات المصرية المنفذة للمشروع تلبية لتطلعات أهالي مناطق الواحات والجنوب الشرقي.

وقال الأهالي، إنهم تابعوا طيلة الفترة الماضية ما تم من إجراءات توقيع عقد صيانة وتطوير الطريق مع ائتلاف الشركات المصرية ووصول المهندسين والفنيين لاستلام الموقع والبدء في تنفيذ المشروع؛ لكنهم فوجئوا بمغادرة الفريق التابع للشركات المصرية للبلاد بدون استلام الموقع ولا تحديد موعد رسمي لذلك.

وأعرب الأهالي عن استغرابهم مما وصفوه بالمماطلة والتهرب من إدارة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الشرقية في تسليم الموقع دون ابداء أي مبررات أو أسباب.