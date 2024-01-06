“مكافحة الأمراض” يُشدد على أهمية التطعيمات في منع انتشار الأمراض المعدية

أخبار ليبيا 24

شدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، على أهمية التطعیمات في منع انتشار الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة والسلامة، مضيفا أن التطعيمات لیست مسؤولیة فردیة فقط، بل ھي واجب إنساني اتجاه مجتمعنا.

وعدد المركز أھمیة التطعیمات في منع انتشار الأمراض وحمایة الصحة الفردية وصحة المجتمع بأكمله، وأهمها أنها تلعب دورًا هامًا في حماية فئات الضعف مثل الأطفال الرضع وكبار السن والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف.

وأوضح المركز أن التطعيمات تساهم في الوقاية من الأمراض المميتة والقاتلة مثل الحصبة والشلل الدماغي والتهاب الكبد والإنفلونزا، وفق المركز، مشيرا إلى أنه عندما يتم تطعيم نسبة كبيرة من السكان يتم تقليل انتشار الأمراض.

ولفت إلى أن التطعيمات تعزز الجهاز المناعي وتجعله أكثر قدرة على محاربة العدوى والتصدي للمسببات المرضية، كما تقلل من الحالات المرضية والمستشفيات والعبء على النظام الصحي بشكل عام.