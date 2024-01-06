مصلحة الضرائب تحقق إيرادات بقيمة 1.52 مليار خلال 2023

أخبار ليبيا 24

حققت مصلحة الضرائب الليبية، إيرادات بمليار و526 مليونا و392 ألفا و398 دينارا من الضرائب على الدخل، خلال العام الماضي، مقارنة بمليار و234 مليونا و974 ألفا و998 دينارا خلال العام السابق 2022.

وأظهرت بيانات المصلحة التي نشرتها وزارة المالية بحكومة الوحدة، تحقيق الضرائب الليبية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام 2023 بإجمالي إيرادات كلية محققة تجاوزت 3 مليارات دينار، بنسبة زيادة بلغت 37%‎ عن العام 2022.

وبلغت الإيرادات السنوية لمصلحة الضرائب 3 مليارات دينار، مقارنة بـ2.2 مليار دينار العام السابق 2022، فيما سجلت الإيرادات الضريبية الموردة للخزانة العامة خلال العام الماضي، 2,542 مليار دينار، بنسبة زيادة 58% عن المقدر بالميزانية العامة بمبلغ 1,600 مليار دينار..

وجمعت مصلحة الضرائب، إيرادات بـ979.289 مليون دينار من ضريبة الدمغة، مقارنة بـ578.495 مليون دينار، فيما سجلت إيرادات الغرامات، 36.787 مليون دينار، مقارنة بـ18.413 مليون دينار.

ووصلت إيرادات حقوق التنفيذ إلى 608.074 ألف دينار، مقارنة بـ356.935 ألف دينار، وسجلت إيرادات الودائع إلى 474.555 مليون دينار مقارنة بـ377.053 مليون دينار.