مسؤول بمطار بنينا يكشف لـ”ليبيا 24 ” تفاصيل ما حدث مع الطائرة المصرية والقاصدة بنينا

أخبار ليبيا 24

كشف مسؤول بإدارة مطار بنينا الدولي تفاصيل ما حدث مع الطائرة المصرية والقاصدة بنينا من مطار القاهرة الدولي.

وقال المسؤول في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إنه بسبب الأحوال الجوية وانعدام الرؤية للطيار ومدى الرؤية كان يصل إلى 3 كيلو متراً، فكابتن الطائرة فضل عدم النزول، وهو لديه الخيار وقرر عدم المخاطرة بأرواح البشر، خصوصاً أن الرؤية أحياناً تنعدم مجدداً على المهبط.

وأوضح المسؤول، أن الطيار مصري وليس لديه الخبرة الكافية بمطار بنينا إلا حسب الإجراءات المتبعة بحسب الطيران المدني، لذلك هبطت قبله وبعده طائرات ولكنها كلها ليبية ويقودها ليبين، فهم معتادين على مثل هذه الأجواء ويعرفون المهبط وزوايا المهبط جيداً وما إلى ذلك، والخيار كان متروك للطيار وهو أخذ بمبدأ الأخذ بالاحتياط وقرر المحافظة على سلامة الركاب وأرواح المسافرين، واتجه إلى المطار البديل.

وأشار المسؤول إلى أن الطائرة عندما غادرت مطار القاهرة لديه خطه عن المطار الأساسي الذي يقصده بالرحلة المجدولة ولديه المطار بديل في قانون الطيران المدني، واتجه إلى مطار اثينا باليونان، وتحدث غالباً مثل هذه الأمور.