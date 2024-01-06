ليبيا الأرخص عربيًا وعالميًا بسعر البنزين

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار البنزين بين الدول العربية مع بداية عام 2024، تفاوتات هامة حيث يتصدر الأردن القائمة بأعلى سعر للتر، في حين تحتل ليبيا المرتبة الأدنى من حيث الأسعار.

وفقًا للبيانات المقدمة من موقع “غلوبال بترول بريس”، يتصدر الأردن قائمة الدول العربية بأعلى سعر للبنزين للتر الواحد، حيث يصل إلى 1.635 دولار. بينما جاءت ليبيا في المركز الثالث عالميا بأرخص سعر وصل إلى 0.30 دولار للتر الواحد.

وفقًا للموقع، فإن ترتيب أسعار البنزين في الدول العربية لعام 2024 يكون كما يلي، من الأقل إلى الأعلى بالدولار : ليبيا : 0.030، الجزائر : 0.342، الكويت : 0.343، مصر : 0.406، البحرين : 0.530، العراق : 0.573، قطر : 0.577، عمان : 0.621، السعودية : 0.621، لبنان : 0.753، الإمارات : 0.776، تونس : 0.817، سورية: 0.876، السودان : 0.700، المغرب : 1.564، الأردن : 1.635.

وعلى مستوى عالمي، يشير الموقع إلى أن السعر المتوسط للبنزين وصل إلى 1.30 دولار للتر، حيث تتباين الأسعار بين الدول الغنية والفقيرة، وتكون الدول المنتجة والمصدرة للنفط ذات أسعار أدنى، ويرجع تفاوت الأسعار في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي ومستوى الضرائب.