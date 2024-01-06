لبنان يطلق صواريخ على الاحتلال الإسرائيلي

أخبار ليبيا 24

أطلقتْ الجماعة الإسلامية في لبنان عدة صواريخ على كريات شمونة في شمال إسرائيل

وأكدت الجماعة في بيان أنّ جناحها العسكري قوات الفجر تمكن من قصف كريات شمونة برشقتين صاروخيتين، موضحةً أن هذه العملية تأتي «دعماً لأهلنا في غزّة حيث يرتكب العدو بحقّهم إبادة جماعية مستمرة منذ تسعين يوماً» حسب بيان الجماعة

من جهته.. وفيما سبق.. وجّه حزب الله 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

وأكد الحزب في بيانٍ له أن ضرباته استهدفت جنود ‏وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان، بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق… قصفت طائرات إسرائيلية اليوم منطقة النبطية في جنوب لبنان، لأول مرة منذ حرب يوليو 2006.

وأطلق الطيران الإسرائيلي صاروخين باتّجاه معمل لأشغال الألمونيوم الواقع على طريق تول – الكفور (النبطية) ما أدّى إلى احتراقه بالكامل، بحسب السلطات اللبنانية.