قصف عنيف جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان مساء السبت ، القصف الأعنف منذ بدء الاشتباكات على الحدود في اكتوبر 2023، دعماً لغزة، حيث

ووصل دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون إلى المنطقة لبحث سبل منع اتساع نطاق حرب غزة.

وفي صباح السبت، قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت صواريخ على إسرائيل التي أعلنت بدورها أنها ردت بضرب “خلية للجماعة”.

وبعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال الجيش إنه “تم تحديد نحو 40 عملية إطلاق من لبنان باتجاه منطقة ميرون”. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية إطلاق 62 صاروخاً على موقع مراقبة إسرائيلي في وقت مبكر السبت، في “رد أولي” على مقتل القيادي بحركة حماس صالح العاروري يوم الثلاثاء الماضي.

فيما قال جيش الاحتلال إنه رد على إطلاق الصواريخ بضربة بطائرة مسيرة على “الخلية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ باتجاه منطقة المطلة”.

كما أضاف أن طائرات مقاتلة قصفت أيضاً عدداً من الأهداف التابعة لحزب الله في مناطق عيتا الشعب ويارون والرامية في جنوب لبنان، وقصفت نقطة إطلاق ومواقع عسكرية و”بنية تحتية للجماعة”.

في وقت لاحق، أعلن “حزب الله” مقتل 5 من مقاتليه منذ صباح السبت.

من جانبها، قالت الجماعة الإسلامية في لبنان في وقت لاحق السبت، إنها أطلقت أيضاً رشقتين من الصواريخ على كريات شمونة في شمال إسرائيل، في ثالث عملية تعلن الجماعة مسؤوليتها عنها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتصاعد التوتر بشكل خاص منذ استشهاد العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في هجوم بطائرة مسيرة في ضاحية بيروت الجنوبية.