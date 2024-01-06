في مباراة مؤجلة.. أبوسليم يفوز على الأولمبي بهدف

أخبار ليبيا 24

نجح فريق أبوسليم في تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم على ضيفه فريق الأولمبي بهدف وحيد، في المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الرابع بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

دخل الفريقان، الجمعة، إلى أرضية ملعب أبوسليم من أجل الظفر بنتيجة اللقاء، لكن أفضلية أبوسليم على ملعبه كانت واضحة منذ بداية المباراة.

وأضاع لاعبو أبوسليم فرص محققة للتسجيل، في حين اعتمد الأولمبي على الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة على مرمى أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني نجح أبوسليم في افتتاح النتيجة في الدقيقة 67 عن طريق بيتر نوارة. ورغم محاولات الأولمبي تعديل النتيجة، انتهت المباراة لصالح أبوسليم بهدف نظيف.

وبهذا الانتصار رفع أبوسليم رصيده ( من أربع مباريات) إلى 9 نقاط، احتل بها المركز الرابع بفارق 11 عن المتصدر الأهلي طرابلس في المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد الأولمبي عند النقطة الخامسة في المركز ما قبل الأخير.