صالح: عجلة التنمية بليبيا بدأت بنحو عاجل وجاد وسريع

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كلمته باحتفال افتتاح جسور بنغازي الجديدة إن إنشاء الجسور سيخفف الازدحامات ويساعد المواطنين على الحركة داخل المدينة.

وأكد صالح أن هذه الإنجازات تؤكد أن المهمة التنموية سيكون لها أثر كبير على تحسين الحياة في ليبيا.

وبين المستشار صالح أن عجلة التنمية بليبيا بدأت فيها بنحو عاجل وجاد وسريع، وأن ليبيا بلد أمن واستقرار داعياً الجميع للمشاركة في تنميتها، والحفاظ على ما أنجز من مشاريع.

وحيّا رئيس مجلس النواب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمساندته الشعب الليبي.

وفي الختام أكد أن مجلس النواب داعم لمشاريع الاستقرار في ليبيا.