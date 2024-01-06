رياح نشطة إلى قوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي بامتداد منخفض جوي مصحوب برياح نشطة إلى قوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تتجاوز سرعتها (80)كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16-22)مْ , ولا تتجاوز (14) مْ على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة على المنطقة الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17–23)مْ , وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

بينما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22–25)مْ ولا تتجاوز (16)مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19–23)مْ.