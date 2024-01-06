روسيا تسعى لإنتاج 32 ألف طائرة مسيرة

أخبار ليبيا 24

تعتزم روسيا إنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيّرة سنوياً بحلول عام 2030،

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.. تسعى روسيا إلى أن يمثل الإنتاج 70 بالمئة من الناتج المحلي في السوق.

نائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أوضحَ للوكالة: «من المخطط أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمركبات الجوية غير المأهولة، باستثناء المسيّرات التعليمية، إلى 32500 وحدة… هذا يزيد بثلاثة أمثال تقريباً على أحجام الإنتاج الحالية»

وفي سياق منفصل… أعلنتْ وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 20 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، منها العاصمة موسكو

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكدت الوزارة تدمير 11 طائرة مُسيَّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو، وإقليمي كالوجا وتولا جنوبي العاصمة الروسية، وإقليم بريانسك جنوبي البلاد، قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، بحسب بيان الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 70 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” خلال الليل، وتم إسقاط معظمها.