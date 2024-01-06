حمّاد: أصحاب الفكر المتطرف حاولوا تشويه الصورة السمحة للإسلام

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حمّاد، اليوم السبت، إن أصحاب الفكر المتطرف حاولوا تشويه الصورة السمحة للإسلام، واستخدامه ستارًا لغاياتهم العدوانية وأهدافهم الدنيئة.

جاء ذلك، في كلمة خلال مراسم افتتاح جائزة ليبيا المحلية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، في دورتها الحادية والثلاثين، وجائزة ليبيا المحلية لحفظ السنة النبوية، والمتون العلمية، في دورتها الثالثة.

وأضاف حمّاد، “اليوم تنعم مدننا كلها ومدينة بنغازي، بالأمن والأمان، ما انعكس إيجابًا على تنظيم الملتقيات والمسابقات الدينية والقرآنية، في أجواء احتفالية، وروحانية تليق بكلام الله وسنة نبيه”.

ودعا حمّاد، الهيئة العامة للأوقاف، بضرورة حث الوعاظ والخطباء لنشر التوعية المستمرة من خلال المنابر وأن يوجهوا خطابهم للآباء والأمهات بأن يستوصوا بالأجيال خيرا، وتنشئتها على حب كتاب الله والتنافس في ذلك، بتربيتها تربية قرآنية.

وقال، إن الأمة الإسلامية ما هانت إلا بهجرها لكتاب الله تعالى وبعدها عنه. وأضاف، أن رعاية القيادة العامة والحكومة الليبية لمثل هذه المناشط كانت سببًا لاختيار بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية.

ووجّه حمّاد الشكر، لمن كانت تضحياتهم وجهادهم – بعد توفيق الله ونصره – وهم القوات المسلحة ومن ساندها في القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف، من أهم أسباب تنظيم هذا الملتقى الديني.