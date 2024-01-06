جنسيات وعدد المرحلين من قبل جهاز مكافحة الهجرة في طبرق خلال 2023

6 يناير، 2024 3:21 م
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أخبار ليبيا 24

بلغت حصيلة المهاجرين المرحلين من طبرق خلال عام 2023، 7706 مهاجرين، وفق تأكيد اللواء إبراهيم الأربد، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، لأخبار ليبيا 24.

وأوضح الأربد، أن المرحلين تمّ ترحيلهم عبر منفذ أمساعد السلوم البري ومركز أيواء قنفودة في بنغازي، وهم من 16 دولة، وهي: مصر والسودان وسوريا ونيجيريا والنيجر وتشاد وباكستان وبنغلاديش وتونس وسيرلانكا واريتريا وأثيوبيا وموريتانيا واليمن وغانا والهند.

وأشار إلى أن عدد المصابين بالاتهاب الكبد والإيدز بلغ 416 مهاجرا، بينما بلغ عدد المرحلين 7215 مهاجرا.

وفيما يلي جنسيات وعدد المرحلين من قبل جهاز مكافحة الهجرة في طبرق خلال 2023:

-مصر: 1045

– السودان: 5292

-تشاد: 481

-نيجيريا: 70

-النيجر: 5

-تونس: 1

-سوريا: 104

-سيريلانكا: 1

-باكستان: 510

-بنغلاديش: 193

-ارتريا: 1

-اثيوبيا: 1

-موريتانيا: 1

-اليمن: 5

-غانا: 4

-الهند: 3

المجموع: 7706

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6 يناير، 2024 3:21 م
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