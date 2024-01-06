تقلبات جوية وتحذير للمواطنين خاصة ذوي الأمراض التنفسية

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تأثر مناطق شمال ليبيا السبت الموافق 06 من يناير بتقلبات جوية مع رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا تصل سرعتها (60 كيلومتر/الساعة) تسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانا، ومصحوبة بكتلة هوائية باردة تسبب انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من مناطق الشمال الغربي.

ويصاحب هذه التقلبات اضطراب حالة البحر على معظم الساحل خاصة الساحل الغربي حيث يصل ارتفاع الموج (4 أمتار).

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين خاصة ذوي الأمراض التنفسية والسادة البحارة والأنشطة البحرية.

وفي السياق، أفادت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته بعودة للأجواء الباردة بداية من اليوم السبت ستصل رياح غربية باردة جافة نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمر عدة أيام، بداية بالمناطق الغربية ثم تصل الأحد نحو مناطق وسط وشرق ليبيا.