بعد موجة الغضب ضدهم .. قوة العمليات المشتركة تعلن انسحابها من مصراتة

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر خاص تابع لقوة العمليات المشتركة أن القوة أغلقت مكاتبها صباح اليوم الجمعة في كلاً من ميناء ومطار مصراتة.

وقال المصدر لوكالة أخبار ليبيا 24 إن إغلاق المكاتب جاء درء للفتنة وتجنب التصـــادم مع من يحرض ضدهم حتى لا يتم إهـــــــدار دم داخل المدينة .

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا ما يريده الحراك الواقع الآن في المدينة، لافتًا إلى أن انسحابهم مخالف للقرار الحكومي الذي كلفهم بالدور الرقابي في المنفذين .

وتابع المصدر أنهم سيتحـــملون العواقب القانونية لانسحابهم أفضل من تحقيق أمنـــــيات من يقوم بالتحريض ضدهم، وهو سفـــــك دمــــاء الشباب الذين يستغلونهم، حسب قوله.

يشار إلى أن اجتماع عقد بين رئيس الأركان العامة بغرب ليبيا، الفريق محمد الحداد مع قادة حراك مصراتة بمقر اللواء 53 مشاة بمنطقة الكراريم، بشأن قوة العمليات المشتركة يوم أمس الخميس .

وأفادت مصادر صحفية، بخروج أهالي مصراتة غاضبين من حديث الحداد، الذي وصفه بعضهم بـ “السلبي”، والذي لا نتيجة منه غير المسكنات.

وقال المصدر، إن الحداد طلب مهلة حتى يوم الأحد القادم، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتخذ جملة من القرارات الصارمة ضد قوة العمليات المشتركة.

وذكر المصدر، أنه تم الاتفاق على انتظار انتهاء المهلة، التي طلبها الحداد، وإن لم يتم تنفيذ هذه المطالب وإصدار قرارات حازمة عندها سيتحرك قادة حراك مصراتة لتنفيذ مطالبهم بشكل آخر.