بعد إطلاق 260 قذيفة.. كوريا الجنوبية تخلي المناطق الحدودية مع جارتها الشمالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم، عن أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 60 قذيفة مدفعية من الساحل الغربي.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، عن مسؤولين أن كوريا الجنوبية أمرت المدنيين في جزيرتي /يونبيونغ وباينغنيونغ/ بالقرب من الحدود الغربية البحرية بالإخلاء إلى الملاجئ، بعدما أطلقت كوريا الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية باتجاه ساحلها الغربي.

وصدر أمر الإخلاء الطارئ بناء على طلب من الجيش الكوري الجنوبي، عقب رصد الإطلاق المدفعي من المناطق الساحلية الجنوبية الغربية بالشمال.

وكانت هيئة الأركان المشتركة بالجيش الكوري الجنوبي، أكدت أن المدفعية لم تلحق أي ضرر بأي مدني أو عسكري، واصفة الحادث بأنه “عمل استفزازي” يهدد السلام ويزيد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وردا على ذلك، قال الجيش الكوري الجنوبي إنه سيجري تدريبا خاصا به على إطلاق قذائف مدفعية بحرية، مصدرا أوامر لسكان جزيرة يونبيونغ بالإخلاء إلى الملاجئ القريبة و”الامتناع عن القيام بأي أنشطة في الهواء الطلق”.

وتم تحديد المنطقة العازلة البحرية بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين تم توقيعه في يوم 19 سبتمبر عام 2018 لاحتواء تهديد الحرب في شبه الجزيرة الكورية، لكن كوريا الشمالية ألغت الاتفاق من جانب واحد في نوفمبر العام الماضي وأطلقت عدة قذائف في نفس المنطقة في أواخر عام 2022 .