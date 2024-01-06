انشلوتي وضعه في القائمة.. جماهير الملكي في انتظار الظهور الأول لـ أردا جولر مع ريال مدريد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يُواجه ريال مدريد، اليوم السبت، أراندينا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب “المونتيسيو”.

وقرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إراحة بعض العناصر الأساسية، فيما استدعى العديد من اللاعبين الشباب مثل فران جونزاليس، وماريو مارتين، ونيكو باز، وألفارو رودريجيز، وفينيسيوس توبياس، وكاريلو.

وشهدت قائمة الميرنجي غياب 7 لاعبين، حيث يفقد الملكي تيبوا كورتوا، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، ولوكاس فاسكيز، وتوني كروس، وتشواميني، وفينيسيوس جونيور.

وقد تشهد المباراة الظهور الأول للشاب التركي أردا جولر، والذي تعافى تمامًا من لعنة الإصابات التي لحقت به، فور إتمام انتقاله للميرنجي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وتمني الجماهير نفسها بمتابعة جولر، الذي حظي بإشادة زملائه، حيث وصفه جود بيلينجهام بالظاهرة، قائلا: “جولر ظاهرة، نراه في التدريبات ونحن سعداء به”.