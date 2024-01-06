اليونسيف : النزاع والأمراض بغزة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الجمعة، أن “اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة تحدث حلقة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل”.

جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل، نشرته المنظمة الأممية على حسابها الإلكتروني.

وقالت راسل، إن “الأطفال في غزة عالقون في كابوس يزداد سوءا مع مرور كل يوم”.

وأضافت: “لا يزال الأطفال والعائلات في قطاع غزة يتعرضون للقتل والإصابة نتيجة الحرب، كما أن حياتهم معرضة للخطر المتزايد بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها، إلى جانب نقص الغذاء والماء”.

وشددت المسؤولة الأممية على “ضرورة حماية جميع الأطفال والمدنيين من العنف، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية”.

وحذرت من أن “حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة ارتفعت من 48 ألفاً إلى 71 ألفاً خلال أسبوع واحد فقط بدءاً من 17 ديسمبر/ كانون الأول، أي ما يعادل 3 آلاف و200 حالة إسهال جديدة يومياً”.

واعتبرت راسل الزيادة الكبيرة في حالات الإسهال في مثل هذا الإطار الزمني القصير “مؤشرا قويا على أن صحة الأطفال في قطاع غزة تتدهور بسرعة”.

وأوضحت أنه “قبل تصاعد الأعمال القتالية، تم تسجيل ما متوسطه ألفا حالة إسهال شهريا بين الأطفال دون سن الخامسة، ما يمثل هذا الصعود الأخير زيادة صادمة تبلغ حوالي 2000 في المئة”.