الهلال الليبي يتعاقد مع المهاجم روبرت ميزو قادما من بايلسا يونايتد النيجيري

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي الهلال الليبي ضم المهاجم النيجيري، روبرت ميزو، قادما من فريق بايلسا يونايتد الذي يلعب في الدوري النيجيري الممتاز.

وكتب الهلال على حسابه الرسمي في فيسبوك: “دعونا نُرحب بمهاجمنا النيجيري روبرت ميزو.. نسر جديد ينظم لقائمة فريقنا”.

ولم يحدد الهلال قيمة ومدة العقد مع الوافد الجديد، لكن موقع “بلس سبورت” نيجيريا، ذكر أن العقد يمتد لثلاث سنوات ونصف.

وقدم ميزو موسما رائع مع بايلسا يونايتد برصيد 10 أهداف في الموسم الحالي.

ولعبت مساهماته في الأهداف دورًا حاسمًا في تجنب بايلسا يونايتد الهبوط الموسم الماضي.