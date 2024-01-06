المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان يعلن دعمه للمعتصمين بحقل الشرارة

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، اليوم الجمعة، دعمه للمحتجين المعتصمين في حقل الشرارة، مطالباً إياهم بتشكيل لجنة حوار للتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مطالب وحقوق أهل فزان.

وطالب المجلس في بيان بإضافة وتضمين كل مطالب وحقوق فزان التي ناضل من أجلها جميع النخب السياسية والاجتماعية والشبابية والمرأة سابقاً.

وكان محتجون من إقليم فزان، قاموا مساء الثلاثاء، بإغلاق حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي ليبيا، احتجاجاً على تردي الأوضاع ونقص الخدمات العامة في الإقليم.

ويطالب أهالي إقليم فزان بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان، وبإلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاصة بفزان.