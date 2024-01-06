القسّام تقضي على 18 جنديًا إسرائيليًا

أخبار ليبيا 24

تمكنتٍ كتائب القسّام – الجناح العسكري لحركة حماس من قتل 18 جنديا إسرائيليا خلال معارك شرقي خان يونس جنوبي غزة

وأوضحتْ القسام في بيانٍ: «بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خان يونس… مقاتلونا يبلغون عن الإجهاز على قوة صهيونية راجلة مكونة من ثمانية جنود من نقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا» حسب بيان حركة المقاومة.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنت القسام من القضاء على 10 ضابط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات في محاور القتال بقطاع غزة

ووفقًا لما نقلته المقاومة الفلسطينية: «بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية… أبلغ مجاهدونا باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو» بحسب البيان.

وفيما سبق.. تمكنت القسام من استهداف غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة