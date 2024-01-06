القائد العام : بنغازي ستكون قبلة للباحثين عن مدينة تصنع مستقبلها الحضاري

أخبار ليبيا 24

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة أبو القاسم حفتر في كلمته خلال احتفال افتتاح جسور بنغازي الجديدة أن الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المعترف بها لديها رؤيا واضحة في وضع قطاع البناء والاعمار على قائمة أولوياتها وهذه حقائق واضحة وضوح الشمس وليست وعودا زائفة سئم منها جميعًا.

وقال المشير حفتر إن بنغازي تستحق الكثير لأنها قدمت الكثير من خلال القيام بمشاريع تنموية وعمرانية ستغير وجه المدينة وغيرها من المدن والقرى.

وبين المشير أن بنغازي ستكون قبلة للباحثين عن مدينة تصنع مستقبلها الحضاري وجذابة للاستثمار المحلي والأجنبي باستقرارها ونمائها، لافتاً إلى أن بنغازي نفضت عن نفسها غبار الحرب ونمت تدريجيًا نحو مستقبل زاهر بناء على استراتيجية تعتمد على إعمار مشاريع البنية التحتية التي تساهم بنحو كبير في تغيير الخارطة العمرانية، واختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية استحقاق وهي اليوم عاصمة الريادة والإبداع.

وترحم القائد العام على الشهداء الأبرار الذين ارتوت بدمائهم مواقع كثيرة شهدت أشد المعارك وأشرسها وأتمنى الشفاء للجرحى والعودة العاجلة للمفقودين فتضحياتهم لن تذهب سدى.

ودعا إلى دعم التعليم والحركة الثقافية والمسرحية والإبداعية باعتبارها جزءا من المشروع الوطني الذي نسعى لتحقيقه .

وختم بشكر كل من ساهم في هذه النهضة العمرانية بجهودهم التي واصلوا فيها الليل بالنهار لإنجاز ما نراه اليوم .