العجز الكلي في مصر يتراجع بـ6 بالمئة

أخبار ليبيا 24

تراجع العجز الكلي المصري في 2023 بواقع 6 بالمئة مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6 بالمئة، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.

وزير المالية المصري، محمد معيط، أوضح في تصريحاتٍ صحفية أن معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بلغ ما يقارب 95%

وفيما سبق… كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه مع حلول الأول من يناير 2024.. بلغ عدد سكان مصر105.858 مليون نسمة، أي بزيادةٍ قدرها 1.463 مليون نسمة عن تعداد أول يناير 2023.

وفي سياقٍ منفصل.. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري؛ الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.