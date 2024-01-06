الخطوط الإفريقية تستأنف رحلاتها إلى السودان عبر مطار بورتسودان

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مكتب التعاون والعلاقات الدولية بشركة الخطوط الإفريقية المعز بن إسماعيل، أن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى السودان ابتداءً من 30 يناير الحالي عبر مطار بورتسودان، بدلاً من مطار الخرطوم المغلق حاليًا بسبب الاشتباكات المسلحة في العاصمة.

وأضاف بن إسماعيل في تصريحات صحفية أن تسيير الرحلات إلى مطار أوباري مرهون بتعميم من مصلحة الطيران المدني السودانية يؤكد جاهزية المطار، مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بتقييم خدمات المطار اللوجستية والأمنية قبل إعادة الرحلات إليه.

وأوضح أن القسم التجاري بالشركة مستمر في تسيير رحلات عارضة، في حين ما زالت الشركة على استعداد لمواصلة عمليات ترحيل المهاجرين ضمن برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.