البريقة تُعلن وصول 6 منصات لتعبئة غاز الطهي بشكل فوري لمستودع سبها النفطي

أخبار ليبيا 24

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط وصول 6 منصات لتعبئة غاز الطهي بشكل فوري لمستودع سبها النفطي خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن فرق العمل مازالت تعمل لتجهيز المواقع الخاصة بتنصيب هذه المنصات في بلديات الجنوب الليبي.

وقالت الشركة إنها وزعت 19 ألفا من أسطوانات غاز الطهي في الجنوب من 26 ديسمبر الماضي إلى 5 يناير الجاري، مشددة على أنها تعمل حل مشاكل نقص الغاز في المنطقة بشكل نهائي.

وأضافت الشركة، في بيان لها الجمعة، أنها مستمرة في تزويد مناطق الجنوب بغاز الطهي بواقع 2.400 أسطوانة غاز يوميا باستثناء يوم الجمعة، وذلك في وقت أغلق فيه محتجون حقل الشرارة النفطي.

وأشارت الشركة إلى الحصول على 2450 أسطوانة غاز من مستودع طرابلس النفطي، و900 أخرى من مستودع مصراتة.

والخميس، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية التنسيق مع شركة البريقة، لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، وذلك في إطار تلبية مطالب المحتجين في فزان المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، لمناقشة الوضع الراهن في مدينة أوباري، جنوب البلاد، إثر إغلاق حقل الشرارة.