البريقة توفر 490 أسطوانة “غاز طهي” إضافية لمواطني زليتن

أخبار ليبيا 24

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، إنها وفرت 490 أسطوانة غاز طهي إضافية للمواطنين في مدينة زليتن.

وأوضحت الشركة، اليوم السبت، أنها مستمرة في تلبية احتياجات المواطنين في زليتن من وقود المحروقات وغاز الطهي.

وأشارت إلى تزويد نقاط البيع المباشر في المدينة بشكل يومي، مع البيع بالأسعار الرسمية التي حددتها الجهات المختصة.

وأكد البيان أن نقاط البيع تعمل بشكل طبيعي وفعّال، وأن هذه الجهود تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتحسين مستوى رفاهيتهم من خلال توفير الوقود الضروري لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وقالت شركة البريقة، أمس الجمعة، إنها وزعت 19 ألفاً من أسطوانات غاز الطهي في الجنوب من 26 ديسمبر الماضي إلى 5 يناير الجاري.

وأكدت على أنها تعمل على حل مشاكل نقص الغاز في المنطقة بشكل نهائي، مضيفة أنها مستمرة في تزويد مناطق الجنوب بغاز الطهي بواقع 2.400 أسطوانة غاز يوميا باستثناء يوم الجمعة.