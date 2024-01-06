البرهان: لا صلح ولا اتفاق مع قوات الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، “لا صلح ولا اتفاق” مع قوات الدعم السريع.

واتهم البرهان، قوات الدعم السريع، بارتكاب “جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في (ولاية) غرب دارفور، وكل بقاع السودان”.

جاء ذلك في كلمة للبرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، أمام عدد من الضباط والجنود بمدينة جبيت (شرق)، وفق تسجيل فيديو بثه إعلام مجلس السيادة، عبر صفحته على “فيسبوك”.

وقال “كل السودان والعالم شهد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المتمردة (الدعم السريع) في غرب دارفور، وكل بقاع السودان، لذلك ليس لدينا صلح أو اتفاق معهم”.

وأضاف “معركتنا مستمرة، ومعركة استرداد أي موقع دنسته أقدام الخونة (في إشارة للدعم السريع) سنصله”.

ويأتي حديث البرهان، بالتزامن مع جولة خارجية لحميدتي، شملت جيبوتي وأوغندا وإثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا ورواندا، التي وصلها في وقت سابق الجمعة.