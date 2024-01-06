الأردن يحبط تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات

أخبار ليبيا 24

أحبطت القوات الأردنية عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية، حدوث اشتباكات متواصلة منذ الساعات الأولى بين حرس الحدود ومجموعات مسلحة من المهربين، وأخيرًا تمكنت القوات الأردنية من طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، بحسب الوكالة.

وفي وقتٍ سابق… تمكن الجيش الأردني، من إسقاط طائرة مسيَّرة تحمل مواد مخدرة قادمة من سوريا.

الجيش الأردني، قال في بيان: أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم، طائرة مسيَّرة محمَّلة بموادّ مخدِّرة قادمة من الأراضي السورية

وأضاف: إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيَّرة دون طيار، الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية