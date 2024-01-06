افتتاح جائزة ليبيا المحلية لحفظ وتجويد القرآن الكريم في بنغازي بحضور رئيس الحكومة الليبية

أخبار ليبيا 24

افتتحت، اليوم السبت، في بنغازي، جائزة ليبيا المحلية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، في دورتها الحادية والثلاثين، وجائزة ليبيا المحلية لحفظ السنة النبوية، والمتون العلمية، في دورتها الثالثة.

وحضر، مراسم الافتتاح، بقاعة اللواء طارق بن زياد، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، أسامة حماد. وترعى الجائزتين الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية.

وانطلقت فعاليات المسابقة، اليوم السبت، بحضور، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عاطف عبد الواحد العبيدي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي وجمع من القيادات المدنية والعسكرية في قاعة طارق بن زياد.