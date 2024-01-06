اعتماد بنغازي مقرا لرئاسة الاتحاد العربي للتمكين الرقمي

6 يناير، 2024 10:14 م
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أخبار ليبيا 24

اقيمت اليوم السبت احتفالية مراسم اعتماد مدينة بنغازي مقرا لرئاسة الاتحاد العربي للتمكين الرقمي واختيار ليبيا مقرا للاتحاد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن وزير الخارجية عبد الهادي الحويج شارك في احتفالية مراسم اعتماد مدينة بنغازي مقرا لرئاسة الاتحاد -العربي للتمكين الرقمي واختيار ليبيا مقرا للاتحاد.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الاحتفالية أقيمت برعاية وإشراف الوزارة وبحضور عدد من الوفود من الدول العربية وممثلي الدول الصديقة والشقيقة ضمن احتفالية بنغازي عاصمة الثقافة في دول العالم الاسلامي لعام 2024.م وخاصة من تونس الجزائر المغرب مصر لبنان العراق السودان فلسطين الاردن ليبيا.

6 يناير، 2024 10:14 م
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