اضطراب الإنتاج في ليبيا يتسبب في رفع  أسعار النفط في أول أسبوع من العام الجديد

أخبار ليبيا 24

سجلت أسعار النفط مكاسب في الأسبوع الأول من العام مدعومة باضطرابات الإنتاج في ليبيا وزيادة التوترات في الشرق الأوسط على خلفية حرب غزة وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وخلال تعاملات الجمعة ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.17 دولار أو ما يعادل 1.51 بالمئة ليبلغ 78.76 دولار للبرميل، لينهى الأسبوع على ارتفاع بنحو 2 بالمئة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.62 دولار أي ما يوازي 2.24 بالمئة لتسجل 73.81 دولار للبرميل، لتنهي الأسبوع على مكاسب نحو 3 بالمئة.

وعطل محتجون في ليبيا الإمدادات من حقلي الشرارة والفيل، وهو ما قد يؤدي إلى خروج حوالي 300 ألف برميل يوميا من السوق. وفي الوقت نفسه، أعلنت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن مسؤوليتها عن هجوم آخر على سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقالت شركة الشحن العملاقة ميرسك إنها ستحول مسار جميع سفنها بعيدا عن البحر الأحمر في المستقبل المنظور، محذرة العملاء من اضطرابات.

وقال جون كيلدوف المسؤول بشركة أجين كابيتال إل.إل.سي، لوكالة رويترز، إن تقريرا للحكومة الأميركية يظهر نمو التوظيف في ديسمبر كانون الأول سيدعم الطلب في العام المقبل.

ووظف أصحاب العمل في الولايات المتحدة عددا أكبر من المتوقع من العمال في ديسمبر، في حين دفعت زيادة الأجور بقوة الأسواق المالية إلى التراجع عن توقعاتها ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس.