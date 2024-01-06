استطلاع| غالبية الآراء أكدت أن التهديدات الخارجة عن قوانين أخلاق التنافس الشريف التي ظهرت في الملاعب الليبية ستمر مرور الكرام

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

التنافس والندية من قوانين كرة القدم، ولكن يجب أن يكون هذا التنافس شريفاً يُعلى فيه الجميع مبدأ الروح الرياضية داخل المستطيل الأخضر، لذا يركز أعضاء المنظومة بجميع دول العالم على الجانب الأخلاقي وتقويم سلوك اللاعبين ووضعه شرطاً أساسياً ومقدماً على تألقهم، حتى وإن كانوا نجوماً ملء السمع والبصر، ليصبحوا قدوة للأجيال بعد ذلك.

الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يحظى باهتمام وشعبية كبيرة، وينال نصيب الأسد في المتابعة والقوة والمنافسة في ليبيا، مؤخراً حدثت واقعتان، وهما وإن اختلف الزمان والمكان إلا أنهما عكستا عدداً من الأفكار التي يجب تطويرها وثقافة الجماهير الرياضية وضرورة تقديم الجانب الأخلاقي على أي شيء في كرة القدم.

الواقعة الأولى شهدتها إحدى مباريات كرة القدم في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم حيث أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تلويح أحد الجماهير الرياضية بسلاح ناري في محاولة للتأثير على لاعبي الفريق المنافس.

أما المشهد الثاني فحدث في مباراة أخرى حيث لوح جمهور إحدى الفرق الليبية بالأفاعي على لاعبي الفريق المنافس مما بث الفزع والخوف بين اللاعبين وهو أمر بعيد كل البعد عن الروح الرياضية والتنافس الشريق داخل الملعب.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “تهديدات خارجة عن قوانين وأخلاق التنافس الشريف تظهر في الملاعب الليبية.. برأيك هل اشهار السلاح والتلويح بالأفاعي السامة والثعابين سيضع له اتحاد كرة القدم حد أم تمر مثل هذه الأفعال مرور الكرام؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن التهديدات الخارجة عن قوانين أخلاق التنافس الشريف التي ظهرت في الملاعب الليبية هي قديمة وستمر مرور الكرام ولن يتم وضع حد لها.

قال المشارك، Shafei R Shafei أن التهديدات الخارجة عن قوانين أخلاق التنافس الشريف ستمر مرور الكرام.

وقال ذات المشارك متسائلا: “على أيتها أخلاق تتحدث يا فتى؟ شوف الحكومات المزيفة و بعدها أحكى على مصطلح الأخلاق في دولة فقدت كل شيء و أقولها مكررا كل شيء”.

من جانبه قال المشارك، Zarona Akk، أن التهديدات الخارجة عن قوانين أخلاق التنافس الشريف التي ظهرت في الملاعب الليبية هي موضوع قديم وستمر مرور الكرام ولن يتم وضع حد لها.