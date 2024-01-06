اتجهت إلى أثينا.. تعذّر هبوط طائرة للخطوط المصرية في بنغازي لسوء حالة الطقس

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر ملاحية، اليوم السبت، تعذّر هبوط طائرة للخطوط الجوية المصرية في مطار بنينا ببنغازي، وتحولها إلى مطار أثينا، نظرًا للغبار الناتج عن سوء حالة الطقس في بنغازي.

وأكدت المصادر، أن سبب تعذّر هبوط الطائرة المصرية القادمة من مطار القاهرة، كان لسوء حالة الطقس، ولا وجود لعطل فني.

ذات المصادر، أكدت أن الطائرة توجهت إلى مطار أثينا باليونان، وستعود بعد تحسن الرؤية بمطار بنينا.

وتشهد حالة الطقس في بنغازي، اليوم أجواء متقلبة، نتيجة لامتداد منخفض جوي مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا.

وتقول الأرصاد الجوية، إن المنخفض يساهم برياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية السرعة، تتجاوز الـ 85 كم /ساعة على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.