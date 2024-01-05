5 آلاف مُعاق في جنود الجيش الإسرائيلي عام 2023

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة، إن العام 2023 شهد إضافة أكثر من 5 آلاف معاق جديد من الجيش الإسرائيلي إلى قسم إعادة التأهيل.

وأفادت الصحيفة بأنه: “في عام 2023، تمت إضافة أكثر من 5000 معاق جديد من الجيش الإسرائيلي إلى قسم إعادة التأهيل”.

وأشارت إلى أن من بين المعاقين الجدد “3400 منذ بداية الحرب” على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع ارتفاع عدد المعاقين في 2024 إلى 12500، وفق تقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة: “التوقعات (للعام 2024) صادمة حيث سيتم الاعتراف بـ 12500 مقاتل كمعاقين، وهذا تقدير متحفظ وحذر للغاية، ومن المتوقع أن يصل حجم الطلبات إلى 20 ألفا”.

ولفتت إلى أنه “من المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المدنيين الذين أصيبوا منذ 7 أكتوبر”.