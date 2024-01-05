وصول بعثة منتخب السلة إلى ليبيا بعد إحرازه لفضية البطولة العربية

على دفعتين.. واحدة إلى طرابلس والأخرى إلى بنغازي

5 يناير، 2024 10:50 ص
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أخبار ليبيا 24

تصل، اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الليبي لكرة السلة، إلى ليبيا، بعد إحرازه للمركز الثاني في البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الـ25.

وقال الاتحاد الليبي لكرة السلة، إن بعثة المنتخب ستغادر من مطار القاهرة متجهة إلى ليبيا في رحلتين.

وأوضح أن الرحلة الأولى تقلع من القاهرة إلى طرابلس والثانية من القاهرة إلى بنغازي.

وأحرز المنتخب الوطني لكرة السلة المركز الثاني والميدالية الفضية للبطولة العربية، التي استضافتها مصر، وذلك بعد خسارته الأربعاء أمام نظيره المصري 62 – 87، في مباراة لعبت في صالة 2 في أستاذ القاهرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الليبي لنهائي البطولة ويحقق الفضية.

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5 يناير، 2024 10:50 ص
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