هيئة البحث عن المفقودين في درنة تفتح ملفات لأهالي المفقودين

5 يناير، 2024 9:13 م
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في درنة، أن فرق إدارة قيد الأهالي التابعة للهيئة، تواصلاستقبال الأهالي وفتح الملفات لهم بمكتبها بمدينة درنة، وذلك بتكليف من مكتب النائب العام ال أربعاء الماضي.

وأعلنت الهيئة العامة عن افتتاح (22) ملف لأهالي المفقودين، وبلغ عدد العينات المرجعية (23) عينة حتى الثلاثاءالماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد الملفات لأسر الضحايا (1965) ملف ، وعدد العينات (1522) عينة حمضنووي.

وتؤكد الهيئة استمرار أعمالها باستقبال الأهالي وفتح الملفات، وتدعو أهالي الضحايا في حالة الاستفسارالاتصال عبر الرقم التالي: (0910376503 مع إمكانية التواصل عبر (الفايبر وللواتس آب ) على الرقم ذاته، أوعبر بريد الصفحة الخاصة بالهيئة.

5 يناير، 2024 9:13 م
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