معلقا على اعتقال والي تنظيم الدولة في ليبيا.. الدبيبة: ملاحقة ناشري الإرهاب واجب وطني لن نحيد عنه

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن “إتمام عملية القبض على والي تنظيم الدولة المدعو “هاشم بوسدرة”، المتورط في جلب الإرهابيين إلى بلدنا؛ عمل نُحيّي عليه شجاعة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب كل الأجهزة الأمنية العاملة في التصدي لهذا الملف المهم”.

وأكد الدبيبة في بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك: “إن محاسبة المتغولين في دماء أبنائنا وملاحقة ناشري الإرهاب في أرضنا واجب وطني لن نحيد عنه”.

وكان قد كشف جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة اعتقال والي تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي “داعش” في ليبيا “هاشم أبوسدرة”.

وقال الجهاز :”لم يتم الإعلان عن تاريخ اعتقال أبوسدرة في حينها لأنّ اقتلاع كل جذور التشدد والإرهاب، ومكافحة كل منابعه في ليبيا والظروف المعقدة التي واجهتنا في العمل لاصطياد الذئاب المنفردة بكل حذر وهدوء”.

وذكر الجهاز أن الإرهابي المكنّى “خُبيب” عُيّنَ مسؤولاً في التنظيم كأميراً للحدود ، وهو من تولى بشكلٍ مباشر تسهيل دخول الارهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن، قبل أن يُكلّف أميراً للتنظيم على ما يُعرف “بولاية ليبيا.

وأضاف أنه اكتشف نيةِ “أبوسدرة” التوجّه من الجنوب نحو العاصمة طرابلس؛ حيث بدأت عملية استجلاء الأماكن التي قد يُشتبه بتواجده بها.

وبين جهاز الردع أنه ما إن حُدد مكانه بالضبط، تحرك عناصر الجهاز ليتم القبض عليه في عملية دقيقةٍ ودون أي خسائر.

ولفت الجهاز إلى أنه سيتم نشر اعترافات المتهم خلال المدة القريبة المقبلة.