ليبيا تخوض الودية الثانية أمام إندونيسيا

أخبار ليبيا 24

يلعب، المنتخب الليبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، المباراة الودية الثانية أمام نظيره الإندونيسي، وذلك خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه في تركيا.

وستقام المباراة على ملعب مجمع ماردان الرياضي في مدينة أنطاليا التركية ومن المقرر انطلاقها عند الساعة 03:00 مساء بتوقيت ليبيا.

وفاز، المنتخب الوطني الليبي، الثلاثاء الماضي، في المباراة الودية الأولى على ملعب “ماكو ستاديوم” في مدينة أنطاليا التركية، على نظيره الإندونيسي بأربعة أهداف نظيفة.

وتأتي المباراة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، والتي أهمها التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أفريقيا 2025، التي ستقام في المغرب، وكذلك نهائيات كأس العالم 2026.

وفي تلك المباراة استهل أحمد كراوع مهرجان الأهداف بهدف لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 25، ثم أضاف عمر الخوجة الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وتبعه نور الدين القليب بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، واختتم علاء القجدار مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.

وسيتوجه المنتخب الوطني إلى القاهرة، لخوض معسكر مغلق لمدة 5 أيام، قبل خوض مباراته الودية الثالثة أمام الكويت في 12 يناير الجاري.