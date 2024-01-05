لجنة تراخيص اللافتات بنغازي تشرع في إزالة اللافتات غير المرخصة 

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أكدت لجنة تراخيص لافتات الدعاية والإعلان بلدية بنغازي، أنها شرعت في أعمال إزالة اللافتات غير المرخصة.

وأوضحت اللجنة أن أعمال إزالة اللافتات المخالفة تمت بالتعاون مع إدارة المرصد الحضري بالبلدية، وجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي.

وأضافت أنه تمت إزالة الافتات الإعلانية غير المصرح بها والمخالفة والتالفة من الطرق والأماكن العامة.

وأكد رئيس اللجنة الفنية المقدم صلاح الساحلي، بأن هذه الحملة تأتي لإزالة اللافتات وفق اللوائح والمؤشرات والمعايير التخطيطية والضوابط المنظمة لعمل اللافتات الإعلانية داخل بلدية بنغازي.