في إسطنبول.. تكالة ووزير الاقتصاد التركي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

5 يناير، 2024 2:16 م
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أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وزير الاقتصاد التركي الدكتور عمر بولات في إسطنبول أمس الخميس.

وبحسب بيان المجلس، اليوم الجمعة، شهد اللقاء مناقشة العلاقات الليبية التركية وكيف تطورت طوال هذه السنوات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وخلال الشهرين الماضيين زار تكالة عدة دول منها روسيا والولايات المتحدة والمغرب، حيث التقى هناك عديد الدبلوماسيين والمسؤولين في مجالات مختلفة.

وتناول في تلك اللقاءات التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، خصوصا الاجتماع الذي دعا لعقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للأطراف الرئيسية الفاعلة في ليبيا، إضافة إلى ملفات أخرى منها إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة.

5 يناير، 2024 2:16 م
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