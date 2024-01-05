طقس مستقر في ليبيا مع احتمالية هبوب رياح ترابية على مناطق الشمال اليومين القادمين

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الجمعة، استقرارا على أغلب المناطق، مع احتمالية هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشمال خاصة الغربية يومي السبت والأحد.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، إن الطقس يبقى مستقرا هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 و24 مئوية.

وأضاف المركز، أن من المتوقع أن تتأثر أغلب مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الغربي يومي السبت والأحد بتقلبات جوية مصحوبة برياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للأتربة والغبار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.