شرطة رأس اعبيدة تضبط شخصًا استأجر سيارة وباعها بعد أن تسبب في إصابة مواطن في حادث سير 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة رأس أعبيدة كشف تفاصيل ضبط شخص قام باستئجار مركبة وشكل حادث سير وهو في حالة سُكر مما أدى إلى انقلاب المركبة ومن ثم قام ببيعها خُردة.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا يمتلك مكتباً لاستئجار المركبات الآلية تقدم بشكوى ضد أحد الأشخاص قام باستئجار مركبة آلية نوع مرسيدس حديثة الصنع منه ولم يقم بإرجاعها وأقفل هواتفه المحمولة.

وأضافت أن رئيس مركز شرطة رأس أعبيدة مقدم عمر البشتي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأفادت بخروج أعضاء التحريات إلى عدة أماكن يتردد عليها الشخص المطلوب ولكن لم يتم العثور عليه وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لمعلومات بأن المركبة المسروقة شكلت حادث سير مُنذ عدة أيام أدى إلى إنقلابها وصدم مواطنًا أدخل العناية المركزة بمُستشفى الجلاء إثر هذا الحادث.

وذكرت أنه بانتقال أعضاء التحريات إلى مستشفى الجلاء وإلى مكان الواقعة تم التوصل إلى أن المركبة المسروقة قد بيعت خُردة إلى أحد التجار برابش السيارات بمنطقة الكويفية.

وبينت المديرية أنه على الفور تم انتقال أعضاء التحريات إلى رابش السيارات واتضح أنها موجودة بالفعل وتم جرها وإلقاء القبض على مالك جراج السيارات التي وجدت المركبة بداخله والانتقال به إلى المركز.

وكشفت أنه بالاستدلال معه أفاد بأنه قد اشترى المركبة من المشكو فيه وبعد تكثيف عمليات التحري تمكن أعضاء التحريات من ضبط المشكو فيه وإيداعه بالحجز القانوني للمركز.

وأفادت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ب.س.أ. من مواليد 1999 واعترف باستئجاره لمركبة الشاكي وبيعها وبالتعميم عليه اتضح أنه من ذوي السوابق ومطلوب لدى قسم البحث الجنائي وقسم شرطة النجدة ومركز شرطة المقزحة على ذمة وقائع السلب بقوة السلاح.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.