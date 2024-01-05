سفارة العراق بطرابلس تبدأ إنجاز المعاملات لمواطنيها اعتبارًا من الأحد المقبل

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة العراقية في ليبيا، أنها ستستأنف العمل بإنجاز المعاملات القنصلية للمواطنين العراقيين المقيمين في البلاد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأكدت السفارة في بيان لها أنها بعد جهود متتابعة خلال المدة الماضية، حصلت على موافقة وزارة الداخلية، ومديرية الجوازات العامة، لغرض إرسال منظومة إصدار الجوازات المتنقلة، وذلك تزامنًا مع إعلان افتتاح سفارة العراق في طرابلس.

وأوضحت السفارة أنها ستعلن في وقت لاحق موعد وصول الوفد إلى طرابلس للعمل على تجديد الجوازات النافذة، آخذين بالنظر مناطق تواجد أبناء الجالية العراقية في مختلف مناطق دولة ليبيا، مشيرة إلى أنها ستعمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة وتيسير العمل.