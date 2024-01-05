سجن لاعب جزائري بسبب تضامنه مع غزة

5 يناير، 2024 8:29 م
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قضت محكمة فرنسية بالسجن مع وقف التنفيذ بحق لاعب المنتخب الجزائري ونادي نيس، يوسف عطال، وتغريمه 45 ألف يورو بسبب مقطع فيديو شاركه بعد الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية يأتي هذا الحكم بعد توجيه اتهامات لعطال بالتحريض على “الكراهية على أساس الدين”

وفتحت السلطات الفرنسية التحقيق بعد نشر عطال على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعو لـ “يوم أسود لليهود” ليقوم بحذفه لاحقا.

وتم توقيف عطال في نوفمبر/تشرين الثاني، وقال خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية في نيس “اعتقدت أنه (الفيديو) يتضمن رسالة سلام الى الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب”، وأضاف “قمت بمشاركة هذا الفيديو من دون مشاهدته حتى النهاية”.

وكان نادي نيس قدم اعتذارا على خلفية المنشور واستبعد عطال عن المشاركة في المباريات دون تحديد مدة زمنية.

5 يناير، 2024 8:29 م
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