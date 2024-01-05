خلال 11 شهرا.. الصين تكشف عن 391 ألف جريمة احتيال إلكتروني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت وزارة الأمن العام الصينية أنها كشفت 391 ألف جريمة احتيال عبر الاتصالات والإنترنت بين يناير ونوفمبر 2023.

ولتوجيه ضربات قاصمة للأنشطة الإجرامية ذات الصلة، أطلقت الوزارة العديد من الحملات ضد عمليات الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت في 2023.

وألقي القبض على ما مجموعه 79 ألف مشتبه به، من بينهم 263 شخصا قاموا بتمويل أو قيادة أو كانوا مسؤولين عن مثل هذه الأنشطة.

كما بعثت الوزارة فرق عمل إلى بلدان مثل تايلاند والفلبين وكمبوديا للمشاركة في مهام إنفاذ القانون الدولية، حيث تم إحباط العديد من أوكار الأنشطة الإجرامية في الخارج، والقبض على أكثر من 3000 مشتبه به خلال هذه العمليات.

ومن أجل التصدي للأنشطة الاحتيالية عبر الاتصالات والإنترنت التي تضر بالمواطنين الصينيين في شمالي ميانمار، عززت سلطات الأمن العام في المقاطعات، بما في ذلك يوننان، التعاون في مجال إنفاذ القانون في المناطق الحدودية وفقا لتعليمات الوزارة.

ومن خلال التعاون الوثيق بين الصين وميانمار في هذا الصدد، تم نقل ما مجموعه 41 ألف مشتبه به في جرائم الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت إلى الصين، والقضاء بشكل فعال على العديد من الأوكار الإجرامية الكبرى.

ومن أجل توفير أساس قانوني قوي للتعامل مع قضايا الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت، قامت الوزارة والإدارات المعنية الأخرى بصياغة “تدابير عقابية مشتركة لجرائم الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت والجرائم الأخرى ذات الصلة” من أجل تنفيذ قوانين مكافحة جرائم الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت بشكل أفضل.