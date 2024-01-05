حكم قضائي يُعيد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى منصبه

5 يناير، 2024 2:56 م
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أخبار ليبيا 24

أفضى حكم قضائي من محكمة عليا في البرازيل إلى إعادة رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيش إلى منصبه.

وقضى الحكم الأوّلي الذي أصدره القاضي جيلمار مينديش بتعليق قرار سابق أصدرته محكمة أدنى في ديسمبر الماضي، وأعاد رودريغيش الذي يُعدّ أول رئيس من البشرة السمراء في تاريخ الاتحاد البرازيلي، إلى منصبه، بحسب وكالة فرانس برس.

وواجهت الكرة البرازيلية عاصفة من الردود في الآونة الأخيرة على خلفية الصراع القانون – السياسي، فضلاً عن تراجع أداء المنتخب البرازيلي وتهديد الاتحاد الدولي “فيفا” بتعليق نشاط الكرة البرازيلية دولياً ما لم يُعاد روديغيش إلى منصبه.

5 يناير، 2024 2:56 م
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